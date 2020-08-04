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Полузащитник «Зенита» Кузяев ведет переговоры с клубами из Европы
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Новый клуб Кузяев ищет как свободный агент. Медведев сообщил, что Кузяев мечтает играть в Европе, но в России обещал выступать только за «Зенит». Ранее в СМИ появлялась информация, что Далер Кузяев ведет переговоры с «Валенсией».В источнике
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С чего всё начиналось
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Медведев: «Кузяев мечтает играть в Европе и ведет переговоры с европейскими командами»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее полузащитника Далера Кузяева, у которого 31 июля истек контракт с сине-бело-голубыми.
Sport24.ru вчера в 13:01 
Подробнее о событии
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Далер Кузяев мечтает играть в Европе и ведет переговоры с другими клубами

Петербургский дневник 01:45
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Гендиректор «Зенита»: Кузяев мечтает играть в Европе

Нева Спорт вчера в 15:33
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Кузяев пропустит два матча как минимум, а, может быть, и вовсе простится с «Зенитом». Переговоры с рядом европейских команд продолжаются

Спорт уик-энд вчера в 14:25
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