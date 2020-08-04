Полузащитник «Зенита» Кузяев ведет переговоры с клубами из Европы
Новый клуб Кузяев ищет как свободный агент. Медведев сообщил, что Кузяев мечтает играть в Европе, но в России обещал выступать только за «Зенит». Ранее в СМИ появлялась информация, что Далер Кузяев ведет переговоры с «Валенсией».В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал будущее полузащитника Далера Кузяева, у которого 31 июля истек контракт с сине-бело-голубыми.
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