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Малком рассказал, когда он вернется на поле
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Бразильский нападающий "Зенита" Малком заявил, что он вскоре будет готов сыграть за петербургский клуб в официальном матче.В источнике
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