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Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
Чемпионат
  • Москва 240:21
Стало известно имя председателя совета директоров ЦСКА. Как сообщается на официальном сайте «армейцев», им стал помощник президента России Максим Орешкин, который также является членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ. Отмечается, президент ЦСКА Евгений Гинер станет заместителем Орешкина.В источнике
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Георгий Черданцев
российский ведущий
ЦСКА повезло с Орешкиным. Редкий случай, когда во главе клуба оказывается человек такой высокой должности, который не просто любит футбол, но еще и является болельщиком этого клуба. Идеальная ситуация. Плюс Евгений Леннорович. Мощный тандем. Пожалуй, не с чем даже сравнить.
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