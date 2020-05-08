Георгий Черданцев российский ведущий

ЦСКА повезло с Орешкиным. Редкий случай, когда во главе клуба оказывается человек такой высокой должности, который не просто любит футбол, но еще и является болельщиком этого клуба. Идеальная ситуация. Плюс Евгений Леннорович. Мощный тандем. Пожалуй, не с чем даже сравнить.