НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Бешикташ» не продаст Ларина ЦСКА менее чем за 3,5 млн евроРПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионатаНовым главным тренером ФК «Краснодар» может стать Игорь ЗахарякЦСКА объявил об уходе центрового Кайла Хайнса«Арсенал» продлил контракт с Черевченко и четырьмя игрокамиSoccer.ruПомощник Симеоне Бургос объявил об уходе из «Атлетико»РБК5РБКМатч ТВSoccernews.ruSports.ruЕвро-футбол.руХерман Бургос, помощник главного тренера "Атлетико" Диего Сиемоне, заявил, что решил начать самостоятельную карьеру тренера.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Многолетний помощник Симеоне Бургос покинет «Атлетико» и станет главным тренеромЧемпионат 08:42Многолетний ассистент Симеоне Бургос покинет «Атлетико» по окончании сезонаМатч ТВ 08:22«Атлетико» объявил об уходе Бургоса. Он работал в штабе Симеоне с 2011 годаСоветский спорт 08:15рекламаГлавное«Бешикташ» не продаст Ларина ЦСКА менее чем за 3,5 млн евроРПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионатаНовым главным тренером ФК «Краснодар» может стать Игорь ЗахарякЦСКА объявил об уходе центрового Кайла Хайнса«Арсенал» продлил контракт с Черевченко и четырьмя игрокамиНовости