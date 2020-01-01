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Помощник Симеоне Бургос объявил об уходе из «Атлетико»
РБК
  • РБК
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Херман Бургос, помощник главного тренера "Атлетико" Диего Сиемоне, заявил, что решил начать самостоятельную карьеру тренера.В источнике
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Многолетний помощник Симеоне Бургос покинет «Атлетико» и станет главным тренером

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Многолетний ассистент Симеоне Бургос покинет «Атлетико» по окончании сезона

Матч ТВ 08:22
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«Атлетико» объявил об уходе Бургоса. Он работал в штабе Симеоне с 2011 года

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