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Пономарёв: «„Спартак“ составит конкуренцию „Зениту“ в борьбе за титул»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Известия
  • Bookmaker-ratings.ru
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв рассуждает о конкуренции в РПЛ.В источнике
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Нигматуллин поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Локомотив»

Газета.Ru 17:28
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Обогнать «Локомотив»: сможет ли «Спартак» обойти «железнодорожников»

Известия 17:00
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Пономарёв: «„Спартак“ составит конкуренцию „Зениту“ в борьбе за титул»

Soccer.ru 14:10
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