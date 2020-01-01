НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школеСМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лигиЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником РейесомЦСКА намерен приобрести бразильца КакаЧемпионатПонсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед нимФутбол России1Футбол РоссииНападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Понсе ответил, извинился ли он перед Шуниным за свой удар ногой в животФутбол России 15:16Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед нимЧемпионат 14:49рекламаГлавноеТротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школеСМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лигиЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником РейесомЦСКА намерен приобрести бразильца КакаНовости