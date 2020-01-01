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Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Футбол России
  • Футбол России
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.В источнике
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Понсе ответил, извинился ли он перед Шуниным за свой удар ногой в живот

Футбол России 15:16
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Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним

Чемпионат 14:49
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