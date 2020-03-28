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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Понсе назвал любимые блюда русской кухни
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, какие блюда из русской кухни ему нравятся.В источнике
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Понсе рассказал о любимых блюдах русской кухни

Soccernews.ru 10:30
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«Борщ, бефстроганов и музыка». Понсе рассказал о знакомстве с русской культурой

Чемпионат 09:02
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Понсе назвал любимые блюда русской кухни

Спорт-Экспресс 08:47
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