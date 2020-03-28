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Понсе: решение о переходе в «Спартак» было принято на семейном совете
Советский спорт
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Понравилась Москва, очень много интересных мест. Спасибо всем, что я оказался здесь. Решение о переезде было принято на семейном совете.В источнике
Подробнее о событии
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Эсекиэль Понсе: «Месси – мой земляк, а детским кумиром был Роналду»

Советский спорт 10:30 
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Понсе: «Чемпионат мира также повлиял на моё решение переехать в Россию»

Евро-футбол.ру 09:33
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Понсе: решение о переходе в «Спартак» было принято на семейном совете

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