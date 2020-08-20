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Газета.RuГазета.Ru
Агент Вернблума подтвердил интерес к своему клиенту из России
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Агент шведского полузащитника Понтуса Вернблума Карл Фагер подтвердил интерес к своему клиенту из Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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Агент Вернблума подтвердил интерес со стороны одного из российских клубов

Спорт день за днем 13:10
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Вернблум может вернуться в РПЛ

Sport.ru 11:59
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Агент Вернблума: «Предложения из России есть. Посмотрим, что произойдет»

Sport24.ru 12:36 
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