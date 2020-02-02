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Иванович пообещал привезти Жиркову танк из Сербии
Bobsoccer
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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о дружбе с одноклубником Юрием Жирковым и о том, какой подарок он готов привезти россиянину из Сербии.В источнике
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