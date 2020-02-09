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Слово и ДелоСлово и Дело
Попавшая в больницу гимнастка Солдатова решила приостановить карьеру
Телепрограмма
  • Телеканал 360°1:14
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Гимнастка Александра Солдатова заявила, что делает паузу в карьере из-за булимии.В источнике
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Солдатова взяла паузу в карьере для лечения от буллимии

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