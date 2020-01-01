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Попов сдал отрицательный второй тест на коронавирус
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, что сдал повторный тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.В источнике
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Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным

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Футболист «Ростова» Попов сдал отрицательный повторный тест на коронавирус

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Второй тест Попова на коронавирус оказался отрицательным

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