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«Порту» на 20 миллионов евро снизил стоимость Короны
Агент нападающего «Порту» Хесуса Короны оценил перспективы игрока сменить клуб летом.В источнике
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«Порту» снизил трансферную стоимость Короны почти наполовину

Sport24.ru 21:31 
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«Порту» на 20 миллионов евро снизил стоимость Короны

Матч ТВ 21:07
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«Порту» на 20 миллионов евро снизил стоимость Короны

Sportbox.RU 21:07
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