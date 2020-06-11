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«Порту» обыграл «Маритиму» и возглавил чемпионат Португалии
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«Порту» на своем поле принимал «Маритиму» в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Хозяева победили со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Хесус Корона.В источнике
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«Порту» обыграл «Маритиму» и вернулся на первое место чемпионата Португалии

Sport24.ru 18:59 
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«Порту» вышел в лидеры чемпионата Португалии, обыграв «Маритиму»

РИА Новости 18:41
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«Порту» обыграл «Маритиму» и возглавил чемпионат Португалии

Спорт-Экспресс 18:38
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