«Порту» обыграл «Маритиму» и возглавил чемпионат Португалии

«Порту» на своем поле принимал «Маритиму» в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Хозяева победили со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Хесус Корона.