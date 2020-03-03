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«Порту» обыграл «Санта-Клару» в чемпионате Португалии по футболу
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
"Порту" обыграл "Санта-Клару" в матче 23-го тура чемпионата Португалии по футболу.В источнике
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«Порту» обыграл «Санта-Клару» в чемпионате Португалии по футболу

РИА Новости 16:45
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Чемпионат Португалии. «Порту» справился с «Санта-Кларой»

Футбол на Куличках 16:28
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«Порту» выиграл шестой матч подряд, экс-игрок «Рубина» забил гол

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