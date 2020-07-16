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Футболисты «Порту» досрочно выиграли чемпионат Португалии
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За два тура до окончания чемпионата Португалии по футболу определился чемпион страны.В источнике
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Зе Луиш: мой вклад в чемпионство «Порту» оказался не таким, как я хотел

Чемпионат 02:42
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«Порту» — «Спортинг» — 2:0. Видеообзор чемпионского матча Суперлиги Португалии-2019/20

Sport24.ru вчера в 19:21 
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«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии

Матч ТВ вчера в 18:26
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