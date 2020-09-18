НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Советский спортСоветский спорт
«Порту» ожидает предложения «Манчестер Юнайтед» по Теллесу
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
Левый защитник «Порту» Алекс Теллес может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.В источнике
Подробнее о событии
alt

Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с Теллесом

Спорт-Экспресс вчера в 20:56
alt

«Манчестер Юнайтед» согласовал пятилетний контракт с Алексом Теллесом

Чемпионат вчера в 15:51
alt

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с защитником «Порту» Теллесом

Sport24.ru вчера в 14:48 
реклама
Главное
Новости