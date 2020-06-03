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«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»
Soccernews.ru
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"Порту" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Португалии уступил "Фамаликау".В источнике
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«Порту» потерпел третье поражение в чемпионате Португалии текущего сезона

Чемпионат 19:16
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«Фамаликан» — «Порту» — 2:1. Видеообзор матча 25-го тура чемпионата Португалии

Sport24.ru 20:13 
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«Порту» проиграл «Фамаликану» в матче чемпионата Португалии

РИА Новости 18:32
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