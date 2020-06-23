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«Порту» разгромил «Боавишту» и возглавил таблицу чемпионата Португалии
Tricolor TV Magazine
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Футболисты "Порту" на своем поле разгромили "Боавишту" в матче 28-го тура чемпионата Испании.В источнике
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«Порту» вышел на первое место в чемпионате Португалии, разгромив «Боавишту»

REGNUM 01:46
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«Порту» разгромил «Боавишту» и возглавил таблицу чемпионата Португалии

РИА Новости вчера в 18:24
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«Порту» разгромил «Боавишту»

Спорт-Экспресс вчера в 18:13
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