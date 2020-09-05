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Португалия — Хорватия: Влашич и Ловрен начнут матч с первых минут
Sports.ru
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С первых минут встречу начнут полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен.В источнике
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LIVE! 1-й тур группового этапа Лиги наций. Португалия – Хорватия

Football-fun.ru 14:18
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Португалия — Хорватия. Ловрен и Влашич выйдут в стартовом составе гостей

Sport24.ru 14:09 
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Ловрен и Влашич попали в стартовый состав Хорватии на матч Лиги Наций с Португалией

Советский спорт 14:04
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