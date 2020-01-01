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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы.