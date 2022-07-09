Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Португалия сравняла счёт в матче со Швейцарией на женском чемпионате Европы

В пятницу, 8 июля, состоялся матч женского чемпионата Европы Португалия — Швейцария.
Sport24.ru
Однако после перерыва Диана Гомеш (58-я минута) и Джессика Силва (65-я минута) восстановили равенство на табло.
Чемпионат
Матч закончился ничьей 2:2. Уже на старте встречи швейцарки повели в счёте с преимуществом в два мяча – на второй минуте отличилась атакующая полузащитница Кумба Соу, а на пятой – центральная защитница Раэль Кивик.
Чемпионат
В следующем туре Швеция сыграет со Швейцарией, а Португалия встретится с Нидерландами.
Sport24.ru
LiveSport.ru
FootballHD
Чемпионат
Sport24.ru
Legalbet

Подробнее о событии

Португалия — Швейцария — 2:2. Видеообзор матча женского Евро-2022
Sport24.ru18:15
Португалия - Швейцария. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Европы 2022. Женский футбол (видео)
Sportbox.RUвчера в 14:12
Португалия — Швейцария: видеообзор матча женского чемпионата Европы
Чемпионат18:37
Прогноз на матч Португалия (жен.) — Швейцария (жен.) 9 июля
Legalbetвчера в 03:59
Португалия — Швейцария. Прогноз (к. 2.23) и ставки на женский чемпионат Европы 9 июля 2022 года
LiveSport.ru8 июля в 09:20
Португалия — Швейцария: прогноз на матч женского Евро-2022
ВсеПроСпорт.ру8 июля в 08:24
Женский Евро-2022. Португалия и Швейцария сыграли в результативную ничью
FootballHDвчера в 14:07

Новости