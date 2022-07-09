ЧемпионатПортугалия сравняла счёт в матче со Швейцарией на женском чемпионате ЕвропыВ пятницу, 8 июля, состоялся матч женского чемпионата Европы Португалия — Швейцария.Sport24.ruОднако после перерыва Диана Гомеш (58-я минута) и Джессика Силва (65-я минута) восстановили равенство на табло.ЧемпионатМатч закончился ничьей 2:2. Уже на старте встречи швейцарки повели в счёте с преимуществом в два мяча – на второй минуте отличилась атакующая полузащитница Кумба Соу, а на пятой – центральная защитница Раэль Кивик.ЧемпионатВ следующем туре Швеция сыграет со Швейцарией, а Португалия встретится с Нидерландами.Sport24.ruЧитать далееСвернутьLiveSport.ruFootballHDЧемпионатSport24.ruLegalbetПодробнее о событииПортугалия — Швейцария — 2:2. Видеообзор матча женского Евро-2022Sport24.ru18:15Португалия - Швейцария. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Европы 2022. Женский футбол (видео)Sportbox.RUвчера в 14:12Португалия — Швейцария: видеообзор матча женского чемпионата ЕвропыЧемпионат18:37Прогноз на матч Португалия (жен.) — Швейцария (жен.) 9 июляLegalbetвчера в 03:59Португалия — Швейцария. Прогноз (к. 2.23) и ставки на женский чемпионат Европы 9 июля 2022 годаLiveSport.ru8 июля в 09:20Португалия — Швейцария: прогноз на матч женского Евро-2022ВсеПроСпорт.ру8 июля в 08:24Женский Евро-2022. Португалия и Швейцария сыграли в результативную ничьюFootballHDвчера в 14:07Показать ещёОценить1