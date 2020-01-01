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Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду
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Португальский шоколатье Хорхе Кардозу сделал скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в полный рост. На производство шоколадного футболиста ушло порядка двухсот часов.В источнике
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Португальский кондитер смастерил шоколадную скульптуру Роналду

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Португальский кондитер создал статую Роналду из шоколада

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Создана двухметровая шоколадная копия Роналду

Евро-футбол.ру 15:48
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