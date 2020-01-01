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Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду
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Португальский шоколатье Хорхе Кардозу сделал скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в полный рост. На производство шоколадного футболиста ушло порядка двухсот часов.В источнике
Подробнее о событии
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Шоколадный Роналду в полный рост: работа португальского кондитера. ВИДЕО

Sport.ru 18:00
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Шоколадный двойник Роналду создан в Португалии местным умельцем

RT на русском 16:25
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Португальский кондитер смастерил шоколадную скульптуру Роналду

Sportbox.RU 15:54
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