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После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»
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Большая часть клубов ранее проголосовала за досрочное завершение турнира. Клубы должны остаться на текущих местах. На данный момент первые два места, дающие путевку в РПЛ, занимают «Ротор» и «Химки».В источнике
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После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»

Sports.ru 30 апреля в 15:57
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Радимов: «Если РПЛ не остановится, то и в ФНЛ должны играть. Обидно будет не дать шанс „Торпедо“ и „Чертаново“»

Sport24.ru 30 апреля в 16:42 
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Радимов: «Торпедо» и «Чертаново» должны побороться за путевку в РПЛ. Офигенно же играют!

Чемпионат 30 апреля в 16:57
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