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После возобновления сезона Примера будет играть 32 дня подряд
Испанская Примера наметила рестарт сезона на 11 июня. При этом матчи будут проходить 32 дня подряд, футбольные поединки высшего испанского дивизиона намечены на каждый день.В источнике
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Испанская Примера будет играть 32 дня подряд нон-стопом

BetOn 04:14
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После возобновления сезона Примера будет играть 32 дня подряд

ProstoProSport 03:00 
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