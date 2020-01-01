НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВЭБ приобрел 77,64% акций ЦСКА за 18 миллиардов рублейАршавин заявил, что не жалеет о своих скандальных словах на Евро-2012Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителямиВ США предложили переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаForbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мираProstoProSportПосле возобновления сезона Примера будет играть 32 дня подрядИспанская Примера наметила рестарт сезона на 11 июня. При этом матчи будут проходить 32 дня подряд, футбольные поединки высшего испанского дивизиона намечены на каждый день.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Испанская Примера будет играть 32 дня подряд нон-стопомBetOn 04:14После возобновления сезона Примера будет играть 32 дня подрядProstoProSport 03:00 рекламаГлавноеВЭБ приобрел 77,64% акций ЦСКА за 18 миллиардов рублейАршавин заявил, что не жалеет о своих скандальных словах на Евро-2012Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителямиВ США предложили переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаForbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мираНовости