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Появилось изображение формы «Челси» на будущий сезон с новым спонсором
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • ChelseaNews.Ru
В интернете опубликованы изображения домашнего комплекта формы "Челси" на сезон 2020/21. У лондонцев сменился титульный спонсор.В источнике
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Появилось фото домашней формы «Челси» на новый сезон

Нева Спорт 04:22
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В сети появились фото домашней формы «Челси» на сезон-2020/21

Soccernews.ru 03:37
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Появились фото домашней формы «Челси» с новым титульным спонсором на сезон-2020/2021

Чемпионат 03:27
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