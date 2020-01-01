НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛионель Месси с вероятностью в 90% останется в «Барселоне»«Колорадо» сравнял счет в серии с «Далласом»Четыре футболиста пропустят матч сборной России против СербииТеннисистка Софья Жук удалила пикантное фото с обнаженной грудью«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и вышел во второй раунд плей-офф НБАФутбол РоссииОпубликованы фото гостевой формы сборной России для Евро-2020Чемпионат6ЧемпионатBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruSoccer.ruСпорт-ЭкспрессSports.ruВ Сети появились изображения гостевой формы сборной России по футболу, в которой она будет выступать на чемпионате Европы в следующем году.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Опубликованы фото гостевой формы сборной России для Евро-2020Футбол России 01:16Опубликованы фотографии выездного комплекта формы сборной России к Евро-2020Чемпионат вчера в 19:40Опубликованы фото новой гостевой формы сборной РоссииSoccernews.ru вчера в 17:59рекламаГлавноеЛионель Месси с вероятностью в 90% останется в «Барселоне»«Колорадо» сравнял счет в серии с «Далласом»Четыре футболиста пропустят матч сборной России против СербииТеннисистка Софья Жук удалила пикантное фото с обнаженной грудью«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и вышел во второй раунд плей-офф НБАНовости