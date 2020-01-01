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Появилось фото новой формы «Барселоны»
Metaratings
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
В сети была размещена фотография третьей формы «Барселоны» на сезон-2020/21. Третий комплект выполнен в черно-бирюзовой расцветке. Сезон в Испании возобновился 10 июня.В источнике
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Стало известно, как будет выглядеть резервная форма «Барселоны» на сезон-2020/21

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