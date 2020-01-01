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Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Metaratings
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Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета. На футболке воротник и эмблема выполнены в черном цвете.В источнике
Подробнее о событии
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В интернете появилось фото гостевой бирюзовой формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21

Metaratings 03:23
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Выездная форма «Ливерпуля» на новый сезон будет бирюзового цвета

Матч ТВ вчера в 16:51
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Новая выездная форма «Ливерпуля» будет бирюзовой

Чемпионат вчера в 16:31
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