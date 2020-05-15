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РПЛ объявила календарь оставшихся матчей сезона
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РПЛ представила календарь оставшихся игр сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте лиги.В источнике
Подробнее о событии
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РПЛ не могла не возобновиться — это был бы выстрел себе в висок. Аргументы Слуцкого — красивые, но из прошлого

Матч ТВ 10:51
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РПЛ представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона

REGNUM 07:20
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Известен календарь туров РПЛ и дата финала Кубка России

Евро-футбол.ру 07:08
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