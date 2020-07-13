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«Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукой
Sports.ru
  • Sports.ru
Что касается игры рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной.В источнике
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Гаттузо: прыжки с руками за спиной – это другой вид спорта. Правила нужно изменить

Чемпионат 19:46
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Гаттузо: «Мы побили рекорд Серии А по числу пенальти за игру рукой. Правила нужно менять»

Sport24.ru 19:31 
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«Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукой

Спорт-Экспресс 19:06
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