НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии«Милан» поборется с «Наполи» за ОсименаРашица может перейти в «Милан» за 20 миллионов евро«Наполи» — «Милан». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 годаНаполи – Милан: надо играть и импровизироватьГлавноеРоссийский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весеЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииБышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛДаниил Квят: сегодня была фантастическая гонкаГендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикамСпорт-Экспресс«Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукойSports.ru1Sports.ruЧто касается игры рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гаттузо: прыжки с руками за спиной – это другой вид спорта. Правила нужно изменитьЧемпионат 19:46Гаттузо: «Мы побили рекорд Серии А по числу пенальти за игру рукой. Правила нужно менять»Sport24.ru 19:31 «Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукойСпорт-Экспресс 19:06рекламаЕщё по теме«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии«Милан» поборется с «Наполи» за ОсименаРашица может перейти в «Милан» за 20 миллионов евро«Наполи» — «Милан». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 годаНаполи – Милан: надо играть и импровизироватьГлавноеРоссийский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весеЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииБышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛДаниил Квят: сегодня была фантастическая гонкаГендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикамНовости