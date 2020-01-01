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«Правильно сделали»: Прядкин – о наказании Карпина
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Прядкин заявил, что в комитете по этике «правильно сделали», приняв такое решение. После заявления Карпина в РФС даже поступил запрос от Роспотребнадзора.В источнике
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«Правильно сделали»: Прядкин – о наказании Карпина

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