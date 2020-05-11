В Великобритании с 1 июня разрешили возобновить спортивные турниры
Власти Великобритании разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня. Вместе с тем, нахождение болельщиков на стадионах будет запрещено, сообщает Sky Sports. Ожидается, что фанаты не вернутся на трибуны до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивные мероприятия в Англии, на которые был наложен запрет в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть возобновлены с 1 июня, передает Sky Sports со ссылкой на представленную английскими властями «дорожную карту» по выходу из карантина.