В Великобритании с 1 июня разрешили возобновить спортивные турниры

Власти Великобритании разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня. Вместе с тем, нахождение болельщиков на стадионах будет запрещено, сообщает Sky Sports. Ожидается, что фанаты не вернутся на трибуны до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса COVID-19.