Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня
Ожидается, что первый матч после паузы будет сыгран 12 июня между "Севильей" и "Бетисом". Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня. В Лиге рассматривают две возможных даты продолжения соревнований - 12 и 19 июня.В источнике Мы очень довольны решением, которое является результатом большой работы клубов, игроков и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты тоже были вовлечены в процесс. Но при этом очень важно следовать санитарным нормам, нужно следить за развитием пандемии и не терять бдительность.