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Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня
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Ожидается, что первый матч после паузы будет сыгран 12 июня между "Севильей" и "Бетисом". Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня. В Лиге рассматривают две возможных даты продолжения соревнований - 12 и 19 июня.В источнике
Хавьер Тебас
испанский адвокат
Мы очень довольны решением, которое является результатом большой работы клубов, игроков и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты тоже были вовлечены в процесс. Но при этом очень важно следовать санитарным нормам, нужно следить за развитием пандемии и не терять бдительность.
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Президент Ла Лиги: «Пока нет подтвержденной даты возобновления. Объявим в ближайшие дни»

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Тебас о возвращении Ла Лиги 8 июня: «Дата еще не утверждена. Объявим ее через несколько дней»

Sports.ru 14:36
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«Это результат большой работы клубов, игроков и тренеров». Президент Ла Лиги отреагировал на разрешение властей возобновить турнир

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