Хавьер Тебас испанский адвокат

Мы очень довольны решением, которое является результатом большой работы клубов, игроков и тренеров. Национальный спортивный совет и агенты тоже были вовлечены в процесс. Но при этом очень важно следовать санитарным нормам, нужно следить за развитием пандемии и не терять бдительность.