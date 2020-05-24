Московская область отказалась от предложений по спонсорству «Химок»
По информации "Чемпионата" правительство отказывается от предложения владельца Fix Price Сергея Ломакина. Ломакин предлагает взять на себя обеспечение, что позволит клубу выйти в РПЛ, однако в таком случае "Химки" будут переименованы в "Родину".В источнике
С чего всё начиналось
Правительство Московской области отказывается от предложения. При этом одна букмекерская контора готова оказать команде помощь в размере 150 млн рублей, но правительство области тоже отказывается от такого предложения.