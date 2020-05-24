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Московская область отказалась от предложений по спонсорству «Химок»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
По информации "Чемпионата" правительство отказывается от предложения владельца Fix Price Сергея Ломакина. Ломакин предлагает взять на себя обеспечение, что позволит клубу выйти в РПЛ, однако в таком случае "Химки" будут переименованы в "Родину".В источнике
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С чего всё начиналось
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Правительство Московской области отклонило два предложения по финансированию «Химок» в РПЛ

Правительство Московской области отказывается от предложения. При этом одна букмекерская контора готова оказать команде помощь в размере 150 млн рублей, но правительство области тоже отказывается от такого предложения.
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