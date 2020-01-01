До конца недели правительство РФ одобрит возобновление РПЛ
Согласно словам источника, правительство Российской Федерации к концу этой недели официально объявят о возобновлении сезона. Ориентировочно открытие чемпионата планируется на середину июня 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «СЭ», правительство РФ до конца недели одобрит возобновление футбольного сезона в РПЛ. В ближайшие дни с высокой долей вероятности будет получено положительное заключение от федерльных органов власти на возобновление чемпионата.