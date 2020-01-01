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До конца недели правительство РФ одобрит возобновление РПЛ
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Согласно словам источника, правительство Российской Федерации к концу этой недели официально объявят о возобновлении сезона. Ориентировочно открытие чемпионата планируется на середину июня 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
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Правительство РФ одобрит возобновление сезона в РПЛ до конца недели

По информации «СЭ», правительство РФ до конца недели одобрит возобновление футбольного сезона в РПЛ. В ближайшие дни с высокой долей вероятности будет получено положительное заключение от федерльных органов власти на возобновление чемпионата.
Спорт-Экспресс 14:13
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Правительство РФ до конца недели одобрит возобновление футбольного сезона

Евро-футбол.ру 14:57
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В ближайшие дни правительство России одобрит возобновление футбольного чемпионата

Вести.Ru 14:47
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Правительство России до конца недели одобрит возобновление РПЛ с 21 июня

Metaratings 14:29
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