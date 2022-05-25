Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси» Тодду Боэли
Правительство Великобритании выдало лицензию на продажу «Челси» бизнесмену Боули
Газета.Ruвчера в 05:39
Британское правительство вслед за АПЛ одобрило продажу «Челси» новому владельцу
Sport24.ruвчера в 02:31
Власти Великобритании одобрили продажу «Челси» за 4,25 млрд фунтов консорциуму Боэли
Sports.ruвчера в 03:27
Правительство Великобритании выдало лицензию на продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули
Чемпионатвчера в 02:31
Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси» Тодду Боэли
РИА Новостивчера в 02:31
Руководство АПЛ официально одобрило продажу «Челси» американцам
Комсомольская Правда - Спорт24 мая в 14:04