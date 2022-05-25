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Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси» Тодду Боэли

Правительство Великобритании выдало лицензию на продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис в Twitter.
РИА Новости
Сделка оценивается в 2,5 млрд фунтов, ещё 1,75 млрд новые владельцы выделят на инвестиции.
Sport.ru
«С санкциями, которые мы ввели в отношении людей, связанных с Путиным, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только с новым владельцем», заявила министр культуры Великобритании Надин Доррис.
Первый Севастопольский
Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году.
Интерфакс

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