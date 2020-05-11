Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Составлена символическая сборная Швеции всех времен по хоккею. Международная федерация хоккея продолжает публиковать символические сборные разных стран, в чем 100-летия с момента проведения первого чемпионата мира.