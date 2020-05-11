НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ГЛАС.RUГЛАС.RU
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
TheUK.one
  • Телеканал 360°0:14
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Составлена символическая сборная Швеции всех времен по хоккею. Международная федерация хоккея продолжает публиковать символические сборные разных стран, в чем 100-летия с момента проведения первого чемпионата мира.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивные мероприятия в Англии, на которые был наложен запрет в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть возобновлены с 1 июня, передает Sky Sports со ссылкой на представленную английскими властями «дорожную карту» по выходу из карантина.
РБК 10:46
Подробнее о событии
alt

В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня

Советский спорт 10:36
alt

Goal: АПЛ, вероятно, возобновится 1 июня

Футбол России 09:45
alt

Daily Mail: Спортивные турниры в Великобритании, включая футбольные, могут возобновиться с 1 июня

Sportbox.RU 09:42
реклама
Главное
Новости