Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
Правительство Великобритании разрешило проведение спортивных турниров с 1 июня. Как сообщает источник, правительство страны приняло решение по выходу из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивные мероприятия в Англии, на которые был наложен запрет в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть возобновлены с 1 июня, передает Sky Sports со ссылкой на представленную английскими властями «дорожную карту» по выходу из карантина.