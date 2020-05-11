Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня

Правительство Великобритании разрешило проведение спортивных турниров с 1 июня. Как сообщает источник, правительство страны приняло решение по выходу из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.