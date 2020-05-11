Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах. При этом, болельщикам будет разрешено посещать спортивные мероприятия значительно позже. Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Англии может возобновиться 12 июня.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивные мероприятия в Англии, на которые был наложен запрет в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть возобновлены с 1 июня, передает Sky Sports со ссылкой на представленную английскими властями «дорожную карту» по выходу из карантина.