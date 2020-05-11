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Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
РБК
  • Телеканал 360°0:14
  • Piter.tv0:46
Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах. При этом, болельщикам будет разрешено посещать спортивные мероприятия значительно позже. Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Англии может возобновиться 12 июня.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивные мероприятия в Англии, на которые был наложен запрет в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть возобновлены с 1 июня, передает Sky Sports со ссылкой на представленную английскими властями «дорожную карту» по выходу из карантина.
РБК 10:46
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