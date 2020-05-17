Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну

Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов. Информация об этом была опубликована на сайте Кабмина РФ в воскресенье. Российское правительство разрешило тренерам и спортсменам, которые являются гражданами других государств, вернуться в страну.