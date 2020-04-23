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Драчёв удивлён решением провести внеочередные выборы главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение правления организации о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.

С чего всё начиналось