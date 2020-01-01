НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
Общественная электронная газета
  • Москва 240:38
Как передавало ИА REGNUM, 23 августа футболисты «Уфы» в домашнем матче четвертого тура РПЛ уступили клубу «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 0:1.В источнике
62
С чего всё начиналось
alt

«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе. Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.
Спорт-Экспресс 11:35
Подробнее о событии
alt

Арбитр Федотов: в целом вопросов по работе Вилкова в матче «Уфа» — «Ростов» нет

Чемпионат 12:30
alt

«Уфа» вслед за «Спартаком» грозится сняться с чемпионата

Спорт день за днем 12:21
alt

В «Уфе» заявили о возможности сняться с чемпионата

Футбол России 12:11
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости