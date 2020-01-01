«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу

Общественная электронная газета 1 23

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа футболисты «Уфы» в домашнем матче четвертого тура РПЛ уступили клубу «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 0:1. В источнике