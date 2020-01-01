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Гайч отказался от перехода в московский ЦСКА
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Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч отказался от перехода в московский ЦСКА. Информацию об этом подтвердил агент Фабиан Бустос, представляющий интересы футболиста.В источнике
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