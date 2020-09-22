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Газета.RuГазета.Ru
Представлен мяч Суперкубка УЕФА с дизайном из детских рисунков
ODDS.ru
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На мяче будут изображены 18 рисунков. Встреча Суперкубка УЕФА между мюнхенской "Баварией" и "Севильей" пройдет 24 сентября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.В источнике
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Мячом с детскими рисунками сыграют в матче за Суперкубок УЕФА

Sports.ru 13:36
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Представлен мяч Суперкубка УЕФА: на него нанесены рисунки детей

Спорт-Экспресс 13:35
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Представлен мяч игры за Суперкубок УЕФА с детскими рисунками

Metaratings 13:29
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