Представлен мяч Суперкубка УЕФА с дизайном из детских рисунков

На мяче будут изображены 18 рисунков. Встреча Суперкубка УЕФА между мюнхенской "Баварией" и "Севильей" пройдет 24 сентября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.